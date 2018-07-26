В Новом Уренгое общественность обсудила пенсионный маневр по существу

На Ямале продолжаются обсуждения изменения параметров пенсионной системы. Очередная встреча состоялась в Новом Уренгое. Новшества обсудили партийные активисты, пенсионеры, представители общественных организаций, бизнеса, а также специалисты администрации, государственных и муниципальных структур. Состоялся конструктивный, открытый и деловой разговор. Речь шла об актуальности пенсионного маневра, механизмах его реализации, обеспечении занятости граждан пожилого возраста и других вопросах.

Член местного политического совета Владимир Нуйкин обратил внимание участников встречи на необходимость комплексного подхода при обсуждении изменений в пенсионном законодательстве.

«Одной из целей законопроекта является восстановление баланса трудовых ресурсов на рынке труда. Партия организует и проводит широкое обсуждение изменений пенсионной системы, чтобы конструктивные предложения из регионов учли в итоговой редакции нового законопроекта», — сказал он.

Пенсионерка, руководитель клуба «Третий возраст» Лариса Мухачева отметила, что главные задачи — решение проблем трудоустройства людей предпенсионного возраста, переобучение и повышение квалификации специалистов данной категории.

«Эта тема требует в первую очередь усилия со стороны всех органов власти, а главное — общественности, чтобы в конечном итоге прийти к правильному и полезному решению», — отметила она.