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В Новом Уренгое общественность обсудила пенсионный маневр по существу
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В Новом Уренгое общественность обсудила пенсионный маневр по существу 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале продолжаются обсуждения изменения параметров пенсионной системы. Очередная встреча состоялась в Новом Уренгое. Новшества обсудили партийные активисты, пенсионеры, представители общественных организаций, бизнеса, а также специалисты администрации, государственных и муниципальных структур. Состоялся конструктивный, открытый и деловой разговор. Речь шла об актуальности пенсионного маневра, механизмах его реализации, обеспечении занятости граждан пожилого возраста и других вопросах.
Член местного политического совета Владимир Нуйкин обратил внимание участников встречи на необходимость комплексного подхода при обсуждении изменений в пенсионном законодательстве.
«Одной из целей законопроекта является восстановление баланса трудовых ресурсов на рынке труда. Партия организует и проводит широкое обсуждение изменений пенсионной системы, чтобы конструктивные предложения из регионов учли в итоговой редакции нового законопроекта», — сказал он.
Пенсионерка, руководитель клуба «Третий возраст» Лариса Мухачева отметила, что главные задачи — решение проблем трудоустройства людей предпенсионного возраста, переобучение и повышение квалификации специалистов данной категории.
«Эта тема требует в первую очередь усилия со стороны всех органов власти, а главное — общественности, чтобы в конечном итоге прийти к правильному и полезному решению», — отметила она.
Как сообщила ИА «Север-Пресс» пресс-секретарь РИК Ямало-Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Мария Фёдорова, на Ямале по инициативе «Единой России» пройдет еще одна региональная дискуссионная площадка, на которой обобщат предложения по вопросам изменения пенсионного законодательства с учетом ямальской специфики.
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