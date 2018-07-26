Строительство офисов диспетчерского центра единой энергетической системы завершено в ТиНАО

Румянцево, ввести в эксплуатацию комплекс зданий планируется до конца 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«Комплекс офисных зданий диспетчерского центра компании «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 г. Застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ. Назначена итоговая проверка, после устранения замечаний будет решаться вопрос о вводе объекте в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что объект расположен по адресу: дер. Румянцево, уч. 3/1 (НАО, Московский). Высокотехнологичный комплекс зданий диспетчерского центра «СО ЕЭС» возводится для мониторинга и централизованного оперативно-диспетчерского управления энергетической системой.

«Диспетчерский центр общей площадью более 50,1 тыс. кв. м представляет собой единый комплекс переменной этажности (три-четыре этажа, а также два подземных), в котором обустроят собственно диспетчерский центр и офисные помещения. Комплекс также включает несколько отдельно стоящих сооружений технического назначения, где разместятся трансформаторные подстанции, газовая котельная, проходные и другие объекты, необходимые для функционирования комплекса. Диспетчерский центр оснастят самыми современными средствами и оборудованием, необходимым для управления в сфере электроэнергетики», — указано в сообщении.

Отмечается, что строительство ведется за счет собственных средств АО «Системный оператор Единой энергетической системы».