Звезды прилетели на «Жару»: пьяный Лепс за штурвалом самолета, Пригожин с ковриком для йоги и Седокова в купальнике

В столице Азербайджана столбики термометра показывают больше 30 градусов жары. А это значит, что международный музыкальный фестиваль «Жара» пройдет в Баку в уже привычной теплой обстановке. К тому же, сцена-трансформер, построенная на морском побережье, обдувается ветрами. Весь российский шоу-бизнес с 26 по 30 июля будет в Баку. Летели звезды несколькими рейсами, везде было весело.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1831882729166199461_192739620"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.56045751633987)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.56045751633987)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Особенно на чартерном рейсе, вылетевшем из аэропорта «Домодедово» . Самолет набрал высоту, артисты, а также их музыкальные и танцевальные коллективы готовились перекусить — стандартная ситуация. Но тут мужской голос объявил: «Внимание! За штурвалом самолета пьяный Григорий Лепс ! Входим в зону турбулентности…». Объяснение нашлось быстро — на борту самолета проходили съемки полнометражного художественного фильма «Жара» с участием звезд и гостей фестиваля.

Снимать кино будут все фестивальные дни, сюжетов масса, ну а в самолете режиссер и оператор просили от народа изобразить живую реакцию на сообщение о «пилоте Лепсе». А сам Григорий Лепс в отличной форме — выглядит подтянутым, бодрым. Посмотрите видео (оно ниже), как сегодня в 5 утра Лепс танцует лезгинку в аэропорту Баку. 56-летний Григорий Викторович отплясывает так лихо, что уставшая после перелета молодежь завидует. Ни о каком алкоголе и речи нет!

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1831641227666222566_173595179"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Несколько знаменитостей нас удивили. Во-первых, Егор Крид , он очень коротко подстригся и покрасил волосы в «экстремально-белый» цвет. Во-вторых, Елена Летучая , которая летела с мужем и рассказывала о возвращении в эфир. Оказывается сейчас в разгаре съемки нового телепроекта для Первого канала, который будет вести Летучая, в передаче будут решать острые социальные проблемы. Похоже Елена вновь в отличной форме и проблем со здоровьем нет, иначе она вряд ли бы полетела ночным рейсом на музыкальный фестиваль. Напомним, что зимой телеведущая сообщила что ее проект «Летучий отряд» закрыли, так как врачи запретили ей часто летать.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1831501668341190266_173595179"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Иосиф Пригожин был по-традиции оптимистично настроен и постоянно снимал видео для соцсетей. Продюсер удивил нестандартной для него экипировкой. Пригожин явился в аэропорт с …ковриком для йоги. Зачем он ему нужен в Баку, где в отеле можно найти все необходимое для занятия спортом? «Сначала на „Жару“, а потом поход в горы с палатками», — объяснил Пригожин. Так что коврики пригодятся Пригожину и Валерии в походе. Именно здесь, в Баку, Валерия, которая следит за своим питанием и не позволяет себе мучного, жирного (высококалорийной пищи), попробует блюда национальной кухни. «Один раз можно, невозможно ведь удержаться!» — говорит Валерия. В полдень Пригожин и Валерия отправились на площадку. «Жаль, что банные веники не захватили! Жарища», — пошутил Иосиф.

Иосиф Пригожин захватил на музыкальный фестиваль коврик для йоги. Сразу после выступления продюсер планирует отправиться в поход/Фото: Instagram

После бессонной ночи на утреннюю репетицию без опозданий приехал самый ответственный артист — Сергей Лазарев . Музыканта угощали в Баку арбузами, черешней и шашлыком. Анна Седокова привезла чемоданы нарядов: купальники и 15 концертных платьев. «Жару» очень люблю! Готова ли я отказаться от работы и стать домохозяйкой? Теперь уже никогда, наверное», — так Анна отвечает на вопрос о том, не устала ли она от бесконечных переездов.

Анна Седокова привезла на «Жару» целый чемодан платьев/Фото: Instagram