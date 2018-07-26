Ещё
Десантники 2 августа пройдут на Красную площадь крестным ходом в честь пророка Илии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Adidas рассказал о "жучке Путина" в мяче для Трампа
Adidas рассказал о "жучке Путина" в мяче для Трампа

Десантники 2 августа пройдут на Красную площадь крестным ходом в честь пророка Илии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Антонина Мага/. Крестный ход по улице Ильинка на Красную площадь пройдет в день памяти пророка Илии 2 августа. В нем примут участие военнослужащие-десантники, которые в этот день отмечают 88-летие со дня образования Воздушно-десантных войск. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета праздника «Ильин день на Ильинке».
"Уже не первый год десантники возрождают старинную московскую традицию — крестный ход по Ильинке. 2 августа будет отмечаться 88-я годовщина создания Воздушно-десантных войск, небесным покровителем которых считается пророк Илия", — отметили в пресс-службе. По оценкам организаторов, в празднике примут участие около 2 тыс. военнослужащих.
После утренней литургии десантники с иконой Илии Пророка пройдут на Красную площадь, где после молебна начнутся показательные выступления курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, военно-патриотических юнармейских клубов, кадетских корпусов и сводного оркестра ВДВ. Затем пройдет концерт на Васильевском спуске.
Крестный ход через Красную площадь в Ильин день — одна из старейших московских традиций. Она возникла в XVII веке. Царь Михаил Федорович Романов и патриарх Филарет шли крестным ходом через Фроловские (сейчас Спасские) ворота Кремля к храму пророка Илии на Ильинке, останавливаясь по пути на Лобном месте, чтобы совершить молебен. Так они чтили память москвичей, восставших против Лжедмитрия I — в тот день о начале восстания возвестил набатный колокол Ильинской церкви.
ТАСС: последние новости
Прокуратура проводит проверку парка развлечений в Петербурге после травмы подростка На Алтае запустили производство топливных систем для двигателей "КамАЗа" Госдума приняла закон о борьбе с самовольными постройками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР78
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями177
С Крымским мостом может произойти страшное406
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол2
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия36
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение