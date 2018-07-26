Десантники 2 августа пройдут на Красную площадь крестным ходом в честь пророка Илии

МОСКВА , 26 июля. /Корр. ТАСС Антонина Мага/. Крестный ход по улице Ильинка на Красную площадь пройдет в день памяти пророка Илии 2 августа. В нем примут участие военнослужащие-десантники, которые в этот день отмечают 88-летие со дня образования Воздушно-десантных войск. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета праздника «Ильин день на Ильинке ».

"Уже не первый год десантники возрождают старинную московскую традицию — крестный ход по Ильинке. 2 августа будет отмечаться 88-я годовщина создания Воздушно-десантных войск, небесным покровителем которых считается пророк Илия", — отметили в пресс-службе. По оценкам организаторов, в празднике примут участие около 2 тыс. военнослужащих.

После утренней литургии десантники с иконой Илии Пророка пройдут на Красную площадь, где после молебна начнутся показательные выступления курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, военно-патриотических юнармейских клубов, кадетских корпусов и сводного оркестра ВДВ. Затем пройдет концерт на Васильевском спуске.