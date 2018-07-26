Многострадальное Заводское: город нашел деньги на продолжение реконструкции дороги

Здесь проходит условная граница между обновленным и необновленным дорожным полотном

В Самаре возобновили ремонтные работы на Заводском шоссе. Теперь в реконструкцию участка от Авроры до XXII Партсъезда вложат более 27 миллионов рублей. Об этом в четверг, 26 июля, на заседании профильного комитета городской думы сообщил руководитель департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов.

—Деньги на это заложены в городском бюджете, — пояснил глава финансового ведомства.

Улица в кадре: 8 километров «золотых» ям и пробок Заводского шоссе

Первый этап реконструкции длится уже более года. Подрядчик работает на небольшом участке — от Авроры до дома № 7 (корпус 1) по Заводскому шоссе. В процессе ремонта здесь изменились планы по замене инженерных коммуникаций, дорожного полотна и установке осветительных приборов. Также мэрия решила отказаться от обустройства велодорожки. Это связано с тем, что сначала на шоссе хотели сделать тротуары одной ширины — три метра. А теперь размер будет варьироваться.

Впоследствии на этом участке возникли проблемы с железнодорожными переездами, расположенными в этом районе. Подробнее о ситуации читайте в нашем фоторепортаже.

Второй этап реконструкции Заводского шоссе предполагает проведение работ на участке от дома № 7 (корпус 1) до XXII Партсъезда. Сейчас подрядчик, нанятый мэрией, разрабатывает и согласовывает проект. Стоимость работ превышает 10 миллионов рублей.

Новая дорога будет четырехполосной. Также здесь переустроят инженерные сети, сети связи, разработают новую систему газораспределителей. Кроме того, в проекте подрядчик должен учесть обустройство примыканий к улицам Набережной реки Самары, Ближней, Профильной, Мальцева, XXII Партсъезда и подъезды к предприятиям.