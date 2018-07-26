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В России могут закрыться все визовые центры
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Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия

В России могут закрыться все визовые центры 

News.ru 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Жителей России предупредили о возможном закрытии всех визовых центров на территории страны. Это может произойти из-за введения обязательной аккредитации предприятий, которые управляют этими центрами. Также новые меры могут обернуться скоплением длинных очередей в консульствах.
На сегодняшний день в России функционируют всего шесть подобных компаний. Вся информация о них находится в открытых источниках, отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в беседе с «Интерфаксом».
По её словам, депутаты партии «Единая Россия» предложили внести в законодательство поправки, согласно которым МИД страны должен аккредитовывать все эти компании. Однако критерии, позволяющие получить одобрение МИДа, на данный момент являются неосуществимыми, пояснила Тюрина.
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