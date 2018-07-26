Эксперимент по маркировке молочной продукции запустят 1 сентября

Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции будет проводиться с 1 сентября по 31 декабря 2018 года. Об этом говорится в постановлении Правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В перечне молочной продукции, которая будет участвовать в эксперименте, — молоко, сливки, сыры и творог, сгущёнка. На эту продукцию будут наноситься средства идентификации. Оператором информационной системы может выступить Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В проекте примут участие на добровольной основе производители и импортёры «молочки», а также организации общепита.