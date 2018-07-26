Минкурортов подготовило 26 площадок под кемпинги в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 26 июл — РИА Новости Крым . В Крыму подготовлены площадки для организации 26 кемпингов в различных регионах полуострова. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

"Мы совместно с муниципалитетами подготовили 26 площадок, где возможна организация кемпингов. По 16 из них проходит процедура согласования инвестиционных соглашений", — рассказал Волченко и добавил, что в этом году в Крыму официально работает восемь палаточных лагерей.

Он также не исключил дополнительного подбора площадок для размещения кемпингов.