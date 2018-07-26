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Минкурортов подготовило 26 площадок под кемпинги в Крыму
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Минкурортов подготовило 26 площадок под кемпинги в Крыму 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. В Крыму подготовлены площадки для организации 26 кемпингов в различных регионах полуострова. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
"Мы совместно с муниципалитетами подготовили 26 площадок, где возможна организация кемпингов. По 16 из них проходит процедура согласования инвестиционных соглашений", — рассказал Волченко и добавил, что в этом году в Крыму официально работает восемь палаточных лагерей.
Он также не исключил дополнительного подбора площадок для размещения кемпингов.
"Это очень востребованная и эффективная бизнес-модель. Уровень затрат не очень большой, особенно на стартовом периоде — порядка 2-4 миллионов рублей, а окупаемость достигается в течение одного сезона. Это хорошая бизнес-модель, мы будем ее всячески рекламировать на территории всей России и уже сейчас этим занимаемся", — отметил глава Минкурортов Крыма.
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