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В Гвардейске утонули два любителя пикников
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В Гвардейске утонули два любителя пикников 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Водолазы извлекли из реки Преголя тела двух мужчин, которые погибли в Гвардейске при схожих обстоятельствах, сообщает Следственный комитет РФ по Калининградской области.
55-летний мужчина утонул 23 июля. После распития спиртных напитков со своим 32-летним другом, он решил искупаться. На берег он больше не вернулся. На следующий день 32-летний мужчина вновь распивал алкоголь практически в том же месте и пропал в воде при схожих обстоятельствах.
По факту случившегося проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин смерти.
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