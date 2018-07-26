В Гвардейске утонули два любителя пикников

55-летний мужчина утонул 23 июля. После распития спиртных напитков со своим 32-летним другом, он решил искупаться. На берег он больше не вернулся. На следующий день 32-летний мужчина вновь распивал алкоголь практически в том же месте и пропал в воде при схожих обстоятельствах.

По факту случившегося проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин смерти.