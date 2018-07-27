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Внешними связями Ульяновской области займётся отдельное министерство
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Внешними связями Ульяновской области займётся отдельное министерство 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
1 января 2019 года в Ульяновской области начнет функционировать новое ведомство — министерство развития международных и межрегиональных связей. Проект соответствующего указа главы региона опубликован на сайте областного правительства. В документе сообщается, что новому министерству будут переданы функции Управления внешних связей администрации губернатора. До 1 августа оно должно представить на утверждение в правительство положение о новом министерстве, его предельную штатную численность и фонд оплаты труда сотрудников. Возглавит ведомство помощник губернатора Екатерина Сморода. Развитием международных связей региона она занимается с 2016 года.
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