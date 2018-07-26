ФАС: отмена маршруток в Волгоградской области противоречит указу президента России

При отмене маршрутных такси чиновники ссылались на действующее законодательство, предоставляющее им право организовывать местные пассажирские перевозки как они считают нужным. При этом власти ссылаются на приоритет обеспечения безопасности дорожного движения, который, по их мнению превалирует над интересами развития конкуренции.

«Я бы поспорил бы с этими доводами. Все федеральные законы имеют равную юридическую силу, и забывать о существовании закона о защите конкуренции нельзя, — отметил Андрей Цыганов, — также в противовес словам чиновников можно привести цитаты из 618-го указа президента России, где буквально в первом пункте написано: «Считать активное содействие развитию конкуренции приоритетным направлением деятельности президента, Федерального собрания, правительства, центробанка, федеральных, региональных и местных органов исполнительной власти и местного самоуправления». Здесь приоритеты расставлены абсолютно однозначно».

Цыганов также добавил, что следует разделять технические требования к транспортным средствам и порядок распределения маршрутной сети. «Может быть, стоит не отменять маршрутки, а изменить принцип проведения торгов и формирования маршрутных лотов? Есть же еще одна проблема — невыгодные маршруты. Может стоит победителям конкурсов в нагрузку к маршруту, на котором он будет зарабатывать, давать маршруты, в которых нуждается население? Это важная задача, которую можно решить с помощью правильной организации торгов», — подытожил замголавы ФАС России.

Напомним, администрации Волгограда и Волжского поочередно приняли так называемые «документы планирования», фактически упраздняющие почти все маршрутки. Региональное управление ФАС попыталось оспорить эти решения. По волгоградскому делу ведомство проиграло все суды, а вот в споре с мэрией Волжского УФАС подало кассационную жалобу, оспаривая на решение Двенадцатого апелляционного суда и арбитражного суда Волгоградской области

По мнению многих общественников в Волгограде отмена маршруток была проведена, чтобы создать преимущества для оператора автобусных перевозок, получившего дотации из бюджета, но в итоге едва не доведшего миллионный город до транспортного коллапса.

В конце прошлого года власти обсуждали аналогичное решение, вызвавшее массу протестов, и на региональном уровне, однако пока оно отложено.