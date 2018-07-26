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Волонтеры создали натурную композицию в национальном парка «Угра»
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Волонтеры создали натурную композицию в национальном парка «Угра» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Волонтеры из Чехии, Италии, Мексики и России приняли участие в создании натурной композиции в Березичском участковом лесничестве национального парка «Угра», сообщается на сайте «Заповедная Россия».
Волонтеры изготовили и установили частокол по обе стороны будущих Столпицких ворот, подготовили материал для частокола на оставшуюся длину (примерно для 40 м) и вырыли заградительный ров.
19 июля для волонтеров была организована обзорная экскурсия по историческим местам города Козельска. Они посетили один из самых известных российских православных монастырей — Оптину Пустынь, побывали на экологической тропе «Чертово городище» в Оптинском участковом лесничестве.
Перед отъездом на память о засечных лесах им подарили майки с девизом «Широкие листья — для широкой души», вручили официальные благодарности ФГБУ «Национальный парк „Угра“.
Работы по сооружению частокола, Столпицких ворот и прочих элементов натурной экспозиции в парке будут продолжаться, в том числе с привлечением добровольцев.
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