В Орле отремонтировали более пятидесяти процентов дворов

В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» в областном центре продолжаются ремонты дворов, сообщает пресс-служба мэрии.

Про информации начальника управления капитального строительства города Сергея Костикова, из 73 дворовых территорий на 59 ведутся работы. 25 дворов уже заасфальтированы, по 29 объектам получены положительные результаты экспертиз специалистов независимой лаборатории «Орелгосзаказчик». Костиков отметил, что на проверку дворов выезжает комиссия. В случае выявления нарушений, подрядчик обязан их устранить.

Определился подрядчик на ремонт дворов на ул. Горького, 47 и ул. Грановского, 2, 4, 6. Им стало ООО «Айварстрой», с которым в ближайшее время будет заключен контракт.

— Вы не должны ограничиваться работами в контракте. Взаимодействуйте с управляющими компаниями и начальниками территориальных управлений. Работы, касающиеся ремонта входных групп подъездов, покраски цоколя, ремонта дворовых площадок, озеленения должны быть синхронизированы, — отметил Александр Муромский на рабочем совещании в мэрии.