Один человек ранен при взрыве в Пекине

Пекин, 26 июля / Синьхуа / — Сегодня примерно в 13 часов в пекинском районе Чаоян прогремел взрыв. Подозреваемый был взят под стражу. Об этом заявило городское управление общественной безопасности китайской столицы. Подозреваемый, 26-летний мужчина по фамилии Цзян из города Тунляо автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, привел в действие взрывное устройство, сделанное из хлопушек, на перекрестке улиц Тяньцзэ и Аньцзялоу, сообщила полиция. Сам мужчина повредил руку при взрыве и был доставлен в больницу. Сведений о других пострадавших не поступало. Дальнейшее расследование дела продолжается. Дорожное движение в названном районе восстановлено. -0-