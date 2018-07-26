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Один человек ранен при взрыве в Пекине
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Один человек ранен при взрыве в Пекине 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 июля /Синьхуа/ — Сегодня примерно в 13 часов в пекинском районе Чаоян прогремел взрыв. Подозреваемый был взят под стражу. Об этом заявило городское управление общественной безопасности китайской столицы.
Подозреваемый, 26-летний мужчина по фамилии Цзян из города Тунляо автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, привел в действие взрывное устройство, сделанное из хлопушек, на перекрестке улиц Тяньцзэ и Аньцзялоу, сообщила полиция.
Сам мужчина повредил руку при взрыве и был доставлен в больницу. Сведений о других пострадавших не поступало.
Дальнейшее расследование дела продолжается. Дорожное движение в названном районе восстановлено. -0-
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