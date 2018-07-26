Глава управы Рязанского района Андрей Киселев проведет встречу с жителями 1 августа 

В среду, 1 августа, глава управы Рязанского района проведут плановую встречу с жителями на 1-й Новокузьминкой улице.
Темы встречи с населением: «О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах» и «О готовности досуговых и спортивных учреждений района к новому учебному году».
Помимо главы управы и его заместителей, на встрече буду присутствовать сотрудники отделов управы района, руководители ГБУ «Жилищник Рязанского района», ГУ ИС Рязанского района, ГБУ «Аист», представители ОМВД России по Рязанскому району, 1 РОНДПР Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве.
— После выступлений докладчиков по заявленным темам жители смогут задать интересующие их вопросы, — отметили в организационном отделе управы.
Встреча состоится в 19.00 по адресу: улица 1-я Новокузьминская, дом 10 (помещение управы района). Вход свободный. (ск)