В Ростовской области решили развивать агломерации 

Заксобрание Ростовской области приняло закон о развитии агломераций для усиления связей между разрастающимися населёнными пунктами.
Темпы развития и расширения донских городов — Ростова-на-Дону, Таганрога, Волгодонска, Сальска и ряда других фактически стирают границы между ними и близлежащими населёнными пунктами. В частности, с Ростовом почти срослись города Аксай и Батайск, да и Новочеркасск от него всего в 30 километрах.
Новый закон предполагает возможность создания агломераций для усиления связей между такими населёнными пунктами. Механизм для этого определён — это заключение соглашений в рамках межмуниципального сотрудничества. Речь в них может идти о комплексном развитии территорий, оптимизации инфраструктуры, создании условий для привлечения инвестиций и т. д. Предусмотрено выделение областных бюджетных субсидий на реализацию этих задач.
«Речь при этом не идёт о ликвидации административных границ между муниципалитетами. Создание агломераций будет осуществляться путём заключения соглашений между органами местного самоуправления. Возможно, при этом появятся решения о едином «кошельке», чтобы сконцентрировать ресурсы на важнейших направлениях», — пояснил спикер Заксобрания Александр Ищенко.