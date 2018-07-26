В Ростовской области решили развивать агломерации

Заксобрание Ростовской области приняло закон о развитии агломераций для усиления связей между разрастающимися населёнными пунктами.

Волгодонска, Темпы развития и расширения донских городов — Ростова-на-Дону, Таганрога Сальска и ряда других фактически стирают границы между ними и близлежащими населёнными пунктами. В частности, с Ростовом почти срослись города Аксай Батайск , да и Новочеркасск от него всего в 30 километрах.

Новый закон предполагает возможность создания агломераций для усиления связей между такими населёнными пунктами. Механизм для этого определён — это заключение соглашений в рамках межмуниципального сотрудничества. Речь в них может идти о комплексном развитии территорий, оптимизации инфраструктуры, создании условий для привлечения инвестиций и т. д. Предусмотрено выделение областных бюджетных субсидий на реализацию этих задач.