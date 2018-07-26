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В Ростовской области решили развивать агломерации
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В Ростовской области решили развивать агломерации 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Заксобрание Ростовской области приняло закон о развитии агломераций для усиления связей между разрастающимися населёнными пунктами.
Темпы развития и расширения донских городов — Ростова-на-Дону, Таганрога, Волгодонска, Сальска и ряда других фактически стирают границы между ними и близлежащими населёнными пунктами. В частности, с Ростовом почти срослись города Аксай и Батайск, да и Новочеркасск от него всего в 30 километрах.
Новый закон предполагает возможность создания агломераций для усиления связей между такими населёнными пунктами. Механизм для этого определён — это заключение соглашений в рамках межмуниципального сотрудничества. Речь в них может идти о комплексном развитии территорий, оптимизации инфраструктуры, создании условий для привлечения инвестиций и т. д. Предусмотрено выделение областных бюджетных субсидий на реализацию этих задач.
«Речь при этом не идёт о ликвидации административных границ между муниципалитетами. Создание агломераций будет осуществляться путём заключения соглашений между органами местного самоуправления. Возможно, при этом появятся решения о едином «кошельке», чтобы сконцентрировать ресурсы на важнейших направлениях», — пояснил спикер Заксобрания Александр Ищенко.
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