В Душанбе создадут биржу труда для наемных работников

Государственное агентство будет заниматься сбором данных по безработным, которые имеют навыки и могут быть наняты на временную работу. Проект разработан, министерство труда ищет спонсора, сообщает «МИР 24».

«Все в базе данных. Человек регистрируется, оставляет свои координаты, для него создаются хорошие условия, чтобы он мог подождать. Потом ему звонят специалисты, чтобы соискатель зря не сидел на солнце или под дождем. То есть создаем элементарные условия для пребывания вот этих работников», — рассказала министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагоева.

Сейчас сотни наемных работников собираются в определенных местах возле рынков, где работодатели могут их найти. Министерство хочет систематизировать такой рынок труда.

За первое полугодие в Минтруда обратились 53 тысячи человек, которые ищут работу. 32 тысячи граждан были трудоустроены.

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