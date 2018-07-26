Ещё
В Душанбе создадут биржу труда для наемных работников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Adidas рассказал о "жучке Путина" в мяче для Трампа
Adidas рассказал о "жучке Путина" в мяче для Трампа

В Душанбе создадут биржу труда для наемных работников 

Мир24 1 час назад
Государственное агентство будет заниматься сбором данных по безработным, которые имеют навыки и могут быть наняты на временную работу. Проект разработан, министерство труда ищет спонсора, сообщает «МИР 24».
«Все в базе данных. Человек регистрируется, оставляет свои координаты, для него создаются хорошие условия, чтобы он мог подождать. Потом ему звонят специалисты, чтобы соискатель зря не сидел на солнце или под дождем. То есть создаем элементарные условия для пребывания вот этих работников», — рассказала министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагоева.
Сейчас сотни наемных работников собираются в определенных местах возле рынков, где работодатели могут их найти. Министерство хочет систематизировать такой рынок труда.
За первое полугодие в Минтруда обратились 53 тысячи человек, которые ищут работу. 32 тысячи граждан были трудоустроены.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Ливни затопили Краснодар и села Кубани Пропавшие в Хакасии туристы приехали из Москвы и Пензы В Пакистане начались всеобщие выборы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР80
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол3
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями181
С Крымским мостом может произойти страшное408
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа12
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение