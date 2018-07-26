Пятый республиканский слет поисковых отрядов завершился в Башкортостане

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости . С 16 по 22 июля в Башкортостане проходил пятый слет поисковых отрядов республики. На протяжении недели юные поисковики из 18 городов и районов изучали историю Великой Отечественной войны, основы археологии и антропологии, медицину, амуницию и вооружение стран — участниц войны, сообщает пресс-служба регионального отделения Поискового движения России

"В этом году мы сделали акцент именно на обучении. Лекторами выступали ведущие специалисты республики, а также гости из Самары Северодвинска ", — рассказал Владимир Волков , председатель совета регионального отделения Поискового движения России в Республике Башкортостан.

Поисковикам предстояло на практике применить полученные знания в конкурсной программе. Состязания проводились по шести номинациям: «Архивный поиск», «Военно-историческая викторина», «Оказание доврачебной помощи», «Техника безопасности и вооружение», «Военная археология» и «Основы топографии».

Организаторами мероприятия выступили министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, администрация Туймазинского района и региональное отделение Поискового движения России в Республике Башкортостан.