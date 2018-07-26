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Пятый республиканский слет поисковых отрядов завершился в Башкортостане
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Пятый республиканский слет поисковых отрядов завершился в Башкортостане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. С 16 по 22 июля в Башкортостане проходил пятый слет поисковых отрядов республики. На протяжении недели юные поисковики из 18 городов и районов изучали историю Великой Отечественной войны, основы археологии и антропологии, медицину, амуницию и вооружение стран — участниц войны, сообщает пресс-служба регионального отделения Поискового движения России.
"В этом году мы сделали акцент именно на обучении. Лекторами выступали ведущие специалисты республики, а также гости из Самары и Северодвинска", — рассказал Владимир Волков, председатель совета регионального отделения Поискового движения России в Республике Башкортостан.
Поисковикам предстояло на практике применить полученные знания в конкурсной программе. Состязания проводились по шести номинациям: «Архивный поиск», «Военно-историческая викторина», «Оказание доврачебной помощи», «Техника безопасности и вооружение», «Военная археология» и «Основы топографии».
Организаторами мероприятия выступили министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, администрация Туймазинского района и региональное отделение Поискового движения России в Республике Башкортостан.
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