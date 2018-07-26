Болгарские археологи обнаружили монументальную гробницу Римской эпохи

СОФИЯ, 26 июля. / ТАСС /. Монументальную гробницу третьего столетия нашей эры обнаружили болгарские археологи рядом селом Маноле в районе болгарского города Пловдив . Как сообщил по итогам предварительных исследований руководитель раскопок, директор регионального археологического музея Пловдива Костадин Кисьов, размеры сооружения 7 на 7 метров, а высота 5 метров.

Ученый предположил, что гробница принадлежит фракийскому владетелю, который правил на территории современной Болгарии в III веке н.э., отметив, что ее возраст подтверждается и обнаруженным бронзовыми монетами, отчеканенными именно в это время.

Болгарская гробница — второе аналогичное сооружение обнаруженное археологами. Первое находится на территории Сербии , в районе древнеримского города Виминациум. Именно там, по предположениям ученых, был похоронен император Марк Аврелий Карин, убитый в 285 году (правил с 283 по 285 гг. — прим. ТАСС).

"Гробница в Маноле имеет точно такие же размеры", — уточнил Кисьов.

Исследование гробницы в Маноле продолжается, предполагается, что на поиск входа в ее внутренние помещения потребуется около месяца.