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В МВД зарегистрировано почти 500 сообщений о дистанционных мошенниках
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В МВД зарегистрировано почти 500 сообщений о дистанционных мошенниках 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Карельские полицейские призывают граждан к бдительности.
С начала года в органах внутренних дел Карелии зарегистрировано 478 сообщений о мошенничествах, совершенных удаленным способом. К преступлениям относятся хищения денег путем обмана граждан, которые поверили в истории о блокировке банковских карт и получении компенсаций за некачественный товар, продавали или покупали что-либо через Интернет. Регистрировались случаи, когда люди перечисляли злоумышленникам деньги за освобождение от ответственности родственников, якобы совершивших противоправное деяние.
В МВД отмечают, что установить мошенников достаточно сложно. Тем не менее в этом году органами внутренних дел в суд с обвинительным заключением направлено восемь уголовных дел.
Полицейские призывают граждан в любой ситуации попытаться сохранять спокойствие, проверять линформацию и соблюдать меры безопасности. Стражи порядка рекомендуют насторожиться, если продавец настаивает на предоплате, также советуют приобретать товары в проверенных и заслуживающих доверия интернет-магазинах, в случае продажи — не следовать указаниям различных смс-уловок со ссылкам, которые поступают в качестве отклика на размещенное объявление. Стражи порядка подчеркивают, что поводом отказаться от сделки являются просьбы покупателя совершить манипуляции с банковской картой. Также, прежде чем оказать финансовую помощь кому-то из знакомых или родственников, необходимо лично позвонить ему и проверить достоверность информации.
По материалам: ptzgovorit.ru
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