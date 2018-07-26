Что будет с ветстанцией в Инте?

Говорят, что в Инте закроют ветслужбу. Это правда?

«Ни о каком закрытии ветеринарной клиники речи не идёт. Это всё слухи, — отвечает нач. Интинской станции по борьбе с болезнями животных Никита Чибисов. — Учредитель станции по борьбе с болезнями животных — республиканское Министерство сельского хозяйства. На уровне этого ведомства и принимается решение о закрытии ветслужбы. На данный момент никаких оснований для ликвидации или закрытия станции нет.

Важно понимать, что кроме домашних животных на территории Интинского района имеется поголовье оленей. Пока здесь будут олени, останется потребность в ветеринарных специалистах, выполняющих государственные задачи. К таковым, помимо прочего, относится организация и проведение лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, обеспечивающих сохранение поголовья животных, его ветеринарно-санитарное благополучие, а также создание здоровых стад. Пока на территории Интинского района есть хотя бы одно животное, станция будет работать».