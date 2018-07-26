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На сколько могут отключить горячую воду?
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На сколько могут отключить горячую воду? 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
У нас отключили горячую воду на время испытаний и промывки систем водоснабжения. На сколько по закону её могут перекрывать? Как нам получить перерасчёт, если в квартире нет счётчиков на воду?
«Ответ можно найти в правилах предоставления коммунальных услуг (п. 4, прил. № 1). В них говорится, что продолжительность перерыва в горячем водоснабжении из-за ежегодных ремонтных и профилактических работ не должна превышать 14 дней, — отвечает координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александра Афонина. — Жильцам, у которых в квартирах нет индивидуальных счётчиков горячей воды (оплата по нормативу), должен быть сделан перерасчёт за время отсутствия воды. Если дом не оборудован общедомовым прибором учёта, перерасчёт сделают и за горячую воду на общедомовые нужды. Сумму должны пересчитать по итогам месяца. Для получения перерасчёта из-за отсутствия горячей воды необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, сообщить Ф. И. О. и свой адрес».
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