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В Волгоградской области средний уровень развития конкуренции, но очень активный губернатор
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В Волгоградской области средний уровень развития конкуренции, но очень активный губернатор 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Замглавы Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цыганов встретился с волгоградскими журналистами. Накануне он подписал соглашение о сотрудничестве в развитии конкуренции между ведомством и регионом. Аналогичные документы ФАС сейчас подписывает со всеми регионами — в один день с Волгоградом, например, такие же заключили Крым и Рязанская область.
С волгоградской стороны подпись поставил вице-губернатор Евгений Харичкин, но обсуждали руководители ФАС перспективы сотрудничества с главой региона Андреем Бочаровым. Кстати, по уровню активности органов власти и губернторов в развитии защиты конкуренции, Волгоградская область занимает, по оценкам аналитического центра правительства России, 23 место в стране.
А вот по внутреннему рейтингу ФАС состояние конкуренции, в том числе в госзакупках, в регионе, по словам Андрея Цыганова «на уровне 40-х или даже 50-х мест». Напомним, ранее «ФедералПресс» писал, что эксперты отмечают негативные тенденции в состоянии конкурентности в государственных и муниципальных закупках региона.
Цыганов также сообщил, что в Волгоградской области сравнительно немного жалоб от бизнеса на высокие тарифы за поставку ресурсов. Проблемой считается подключение к технологическим сетям — и сама возможность и ее стоимость.
Замглавы ФАС уверен в том, что совместная работа с региональными властями, поможет улучшить показатели области по всем проблемным вопросам. «Надо учиться не наступать на одни и те же грабли в организации государственных и муниципальных закупок. Есть огромное поле в совершенствовании законодательства. Все это обсуждали Андреем Ивановичем (Бочаровым), даже довольно горячо», — резюмировал Андрей Цыганов.
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