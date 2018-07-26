В Волгоградской области средний уровень развития конкуренции, но очень активный губернатор

С волгоградской стороны подпись поставил вице-губернатор Евгений Харичкин , но обсуждали руководители ФАС перспективы сотрудничества с главой региона Андреем Бочаровым. Кстати, по уровню активности органов власти и губернторов в развитии защиты конкуренции, Волгоградская область занимает, по оценкам аналитического центра правительства России , 23 место в стране.

А вот по внутреннему рейтингу ФАС состояние конкуренции, в том числе в госзакупках, в регионе, по словам Андрея Цыганова «на уровне 40-х или даже 50-х мест». Напомним, ранее «ФедералПресс» писал, что эксперты отмечают негативные тенденции в состоянии конкурентности в государственных и муниципальных закупках региона.

Цыганов также сообщил, что в Волгоградской области сравнительно немного жалоб от бизнеса на высокие тарифы за поставку ресурсов. Проблемой считается подключение к технологическим сетям — и сама возможность и ее стоимость.

Замглавы ФАС уверен в том, что совместная работа с региональными властями, поможет улучшить показатели области по всем проблемным вопросам. «Надо учиться не наступать на одни и те же грабли в организации государственных и муниципальных закупок. Есть огромное поле в совершенствовании законодательства. Все это обсуждали Андреем Ивановичем (Бочаровым), даже довольно горячо», — резюмировал Андрей Цыганов.