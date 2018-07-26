В Нижегородской области определены направления развития сельского хозяйства

Соответствующий закон приняли во втором чтении депутаты Законодательного собрания на заседании 26 июля.

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Согласно принятому закону, основное внимание будет уделено обеспечению доступности кредитных ресурсов, обновлению техники, развитию системы страхования рисков, племенному животноводству и растениеводству.

Также законом предусматривается разработка программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», которая будет утверждена правительством. В рамках программы планируется целый ряд мероприятий, их финансовое обеспечение, а также анализ механизмов и показателей результативности. Законодательное собрание будет рассматривать и обсуждать программу на разных этапах, а глава региона будет сообщать об ее исполнении на ежегодном докладе.

Кроме того, особое внимание уделят вопросам оказания информационно-консультационной помощи, а также подготовке специалистов для сельского хозяйства и внедрению научных разработок.

Напомним, капуста и яйца подешевели в Нижегородской области.

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