Руководителя УФАС по Псковской области беспокоит одобрение кредитов псковскому водоканалу 

В 2018 году уже оштрафованы восемь юридических лиц и 55 чиновников на 5,2 млн рублей, рассказала руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец на пресс-конференции, посвящённой итогам работы ведомства за первое полугодие. По её данным 41 предупреждение из 51-го по антимонопольным нарушениям выполнили чиновники, чтобы не доводить до штрафов. Горводоканал самый активный монополист, отметила начальник УФАС: на предприятие наложили уже 3,2 млн штрафов, поэтому Ольгу Милонаец беспокоит, что чиновники продолжают одобрять водоканалу новые кредиты. Часть дел горводоканал уже обжалует в трёх инстанциях, и пока все они были проиграны, отметила она. Милонаец обратит внимание властей, что эти штрафы связаны с действиями руководства предприятия, когда они вступят в законную силу.