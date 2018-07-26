Россиян могут обязать платить за антитеррористическую защиту дома

Проект правительственного постановления был опубликован 23 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Дата окончания публичного обсуждения — 3 августа 2018 года.

Документ описывает, как будут разделены дома по степени угрозы возможной атаки и как должны быть защищены.

Дома планируется разделить на три категории с учетом степени потенциальной опасности и масштаба последствий терактов. Определять категорию дома и проверять выполнение антитеррористических мероприятий будет специальная комиссия, в которую войдут представители Нацгвардии, МЧС , управляющей организации или же товарищества.

После того, как определится категория дома, комиссия в течение 30 дней составит паспорт безопасности.

В проекте постановления указано, что порядок финансирования мероприятий по обеспечению защищенности от терроризма утверждается собственниками помещений на общем собрании. И если комиссия придет к выводу, что дом нуждается в проведении антитеррористических мероприятий, требующих дополнительных трат, расходы понесут собственники, считают эксперты, опрошенные изданием. Кроме того, по их мнению, положение законопроекта может привести к раздору среди собственников квартир. Как жильцам прийти к единому знаменателю и какие штрафы будут применять к тем, кто требования не выполнит, не понятно.