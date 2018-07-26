Украинские националисты, говоря о православии, используют методички Геббельса

По его мнению, журналистам, членам гражданских организаций и партий необходимо напоминать (ввиду особенностей человеческой памяти) «этот сатанинский беспредел, который в отношении церквей устроила московская верхушка» в 1930-е гг. и в Украине , и, как выразился он, «на территории Московской империи».

«Может, кто не знает, а кто забыл — были уничтожены сотни храмов на территории Московщины. Замучены, убиты сотни тысяч священнослужителей — украинских прежде всего. Потому что они пропагандировали в своих церквях украинскую идею. И всем этим руководил Иосиф Сталин. Сейчас устами московского верховода Путина, Сталин — это эффективный менеджер. Иконы с изображением Сталина — в московских церквях», — заявил националист.

И, конечно, пользуясь незнанием российских реалий украинской публикой, Свитайло обманывает своих слушателей, потому что никаких икон Сталина ни власть, ним тем более Путин в московских церквах не размещают.

В то же время известно, что Сталин выступал против закрытия церквей. Еще 16 августа 1923 года он, о ссылкой на решения XII съезда РКП (б), издал циркулярное письмо № 30 «Об отношении к религиозным организациям» всем губернским комитетам РКП (б) с требованием запретить закрытие церквей «по мотивам неисполнения административных распоряжений о регистрации», а также за неуплату налогов, аресты «религиозного характера», если они не имеют связи с контрреволюционными деяниями. В циркуляре имели место предостережения от гонений на верующих, поскольку «гонения только укрепляют религиозные предрассудки».

Также не выдерживают критики слова Свитайло о сотнях тысяч убитых украинских священников. В частности, в книге Н. А. Рубакина «Россiя въ цифрах. Страна. Народъ. Сословiя. Классы», изданной в начале 20 века в Российской империи, общее число православного духовенства оценивается на уровне менее 89,6 тыс. человек в 1902 году и порядка 87,2 тыс. в 1908 году. Даже если бы все они поголовно были расстреляны советской властью — что, как известно, не так, поскольку Православная церковь успешно пережила советский период — все равно не получилось бы нужного г-ну Свитайло результата.

«Нет ни одного документа, из которого следовало, что репрессии против духовенства проводились из-за их веры. Расстреливали за участие священников в боевых действиях, за антисоветскую агитацию и призывы в проповедях вооруженным путем бороться с властью, многочисленны случаи убийства из криминальных мотивов», — отмечал историк Юрий Бахарев.

Свитайло также приводит слова русского философа Владимира Соловьева , который в своей новелле «Три разговора» (1900 г.) сказал, что «Московщина готова к принятию антихриста». И так оно и произошло, считает радикал. По его мнению, Московский патриархат, как и московские церкви сотни лет назад — это «филиал московских спецслужб, лично московского царя».

Однако общеизвестно, что в России церковь официально отделена от государства. Никаких подтверждений своих обвинений Свитайло не приводит.

Свитайло также заявил, что самые большие ценности православия якобы были уничтожены Москвой . В качестве примеров он назвал Михайловский золотоверхий собор и Успенский собор Киево-Печерской Лавры. Последний, по утверждению националиста, НКВД заминировала и подорвала в ноябре 1941 года.

Однако Киев был захвачен немецкими войсками за несколько месяцев до взрыва собора, в сентябре 1941 года. Более того, согласно материалам Нюрнбергского процесса, взрыв совершили немецкие оккупационные войска. Перед разрушением храма под руководством рейхскомиссара Эриха Коха был осуществлён массовый вывоз ценностей храма, всего более 2 тысяч драгоценных предметов.

Кроме того, взрыв собора был зафиксирован немцами на киноплёнку и попал в официальную кинохронику. Это говорит о том, что немецкие власти заранее знали о времени взрыва и дали возможность своему оператору выбрать безопасную точку для эффектной съёмки.

Согласно открывшимся в последнее время архивным документам и мемуарам, сами немцы признавали свою причастность к уничтожению Успенского собора. Об этом свидетельствуют воспоминания и признания ряда нацистских руководителей и военных: министра вооружений Альберта Шпеера, начальника группы религиозной политики министерства оккупированных восточных территорий Карла Розенфельдера, офицера вермахта Фридриха Хейера, имевшего сан евангелического священника, обергруппенфюрера СС Фридриха Еккельна, непосредственно руководившего подрывом храма.

«Вот это и есть лицо московской власти — тогдашней и теперешней. Я призываю и гражданские организации, и представителей средств массовой информации отображать эти исторические события, показать всю лживость Москвы. Я считаю правильным сейчас организовать давление на телевизионные каналы, потому что большинство людей этих фактов не знают. Ведь большинство верующих не Интернетом пользуются, а телевидением», — так завершил свое выступление Свитайло.

Очевидно, что в действительности он сам не владеет фактами и черпает информацию из методичек Третьего Рейха и нацистско-бандеровской пропаганды.

Это косвенно признал и модератор мероприятия — председатель ОО ВУТ «Просвита» (Просвещение — ред.) им. Тараса Шевченко Павел Мовчан. Он весьма осторожно отреагировал на призывы Свитайло, заявив, что украинская пропаганда пока не готова так радикально переписывать историю.

«Этот вопрос, который вы затрагиваете, мы не можем решить ни давлением, ни чем-либо другим. Нам нужно иметь свои собственные каналы. К великому сожалению, украинцы их не имеют», — констатировал Мовчан.