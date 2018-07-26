Еще один обанкроченный завод в Саратовской области пустят с молотка

Предприятие было признано банкротом в январе 2017 года. Теперь его продают как имущественный комплекс по начальной цене 131 млн рублей. Часть имущества находится в залоге у ФК «Открытие» . Отдельно продается также нежилое здание в Марксе на улице Кирова за 22,5 млн, которое заложено у ООО «Визард Системз». Торги намечены на 7 августа.

В связи с торгами арбитраж еще на 4 месяца продлил конкурсное производство. Управляющий Дмитрий Цыганков продолжает поиски имущества организации, оспаривает в судах некоторые сделки, согласовывает порядок реализации имущества «ВДА», находящегося за пределами Маркса. Задолженность завода на момент введения конкурсного производства превышала 100 млн, из них 70 млн требовала ФК «Открытие».

Цыганков выяснил, что перед банкротством руководство завода распродавало и раздавало его имущество. Например, здание на проспекте Ленина было продано предпринимателю Ивану Ледереру. Он известен как бывший начальник отдела культуры и кино администрации Марксовского района, который в 2007 году был осужден за получение взятки. В обжаловании сделки с Ледерером управляющий дошел до Верховного суда, однако ему везде было отказано.

Не получилось вернуть в конкурсную массу котельную в райцентре и «дом спортсмена» в селе Калининское, которые были безвозмездно переданы администрации района. Однако несколько объектов недвижимости были все же возвращены.

«Волгодизельаппарат» занимался производством топливной аппаратуры для дизелей тепловозов, речных и морских судов. Сейчас его бренд и профиль деятельности перехватил некий «Волжский дизельный альянс», зарегистрированный в декабре 2016 года по тому же адресу в Марксе. Учредителем и руководителем этого предприятия числится Алексей Чубук, который владеет также белгородским ООО «Машсервис», занимающимся торговлей.

«ВДА» — одно из двух проблемных дизелестроительных предприятий в Саратовской области. Другое, «Волжский дизель имени Маминых» тоже было обанкрочено и продано. Новый собственник, «Егоршинский радиозавод» заявляет о намерении восстановить производство. Пока на предприятии запущен литейный цех.