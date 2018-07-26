На Пионерском «вырастут» три новых небоскреба

В районе Пионерского поселка, который за последнее время «обогатился» несколькими масштабными жилыми комплексами, мэрия Екатеринбурга разрешила компании «Союзпроминвест» застроить бывшую промплощадку фабрики «Уралобувь» (микрорайон Втузгородок). Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Согласно сопроводительной документации, речь идет о квартале улиц Педагогической — Комсомольской — Студенческой и переулка Чаадаева. При этом строительство будет разбито на два этапа. На первом (до 2030 года) застройщик планирует построить на Комсомольской разноуровневый жилой дом (17-26 этажей) со встроенно-пристроенными детским садом на 100 мест и подземной автомобильной стоянкой на 160 мест, а также детскую поликлинику.

На втором этапе (после 2030 года) на углу Комсомольской и Педагогической будут возведены два офисных центра — административный и спортивный — с торговыми помещениями и двумя автопаркингами на 400 и 30 машиномест. Оставшуюся часть территории займут объекты коммунальной инфраструктуры.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», директор компании-застройщика Виктор Иванисенко одновременно является руководителем компаний «Уралобувь» и «Первостроитель», на счету которых — возведение жилого комплекса «Университетский» во Втузгородке.

Местные жители отмечают, что с появлением нескольких новых жилых комплексов в районе Блюхера — Комсомольской уже появились ощутимые затруднения в движении потоков машин. Новые масштабные стройки, скорее всего, поставят транспортный вопрос в этом районе ребром.

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