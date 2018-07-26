К цветочным часам на набережной сделают подход для фотографирования

Костромская компания «Чистый город» сделает удобный подход к цветочным часам на набережной Волги в Костроме . Это позволит всем желающим подойти к композиции и сделать фотографии, сообщает городская администрация.

В этом году часы выглядят лучше, чем раньше. Они расположены на видовой площадке парка Центральный, их оформили тагетесом, агератумом, белой мраморной крошкой.

Для создания дорожки используют спилы деревьев, которые, по мнению исполнителей работ, должны удачно вписаться в концепцию объекта.

Работы выполнят до 31 июля.