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Матвиенко заявила, что потрясена ЧП в ярославской колонии
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Матвиенко заявила, что потрясена ЧП в ярославской колонии
ТАСС
2 часа назад
Комментарии
Председатель
Совета Федерации
Валентина Матвиенко
заявила, что потрясена ЧП в ярославской колонии, и требует жесткого наказания для виновных. Она также считает, что система
ФСИН
нуждается в реформировании.
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