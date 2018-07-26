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Матвиенко заявила, что потрясена ЧП в ярославской колонии
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Матвиенко заявила, что потрясена ЧП в ярославской колонии 

ТАСС 2 часа назад
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что потрясена ЧП в ярославской колонии, и требует жесткого наказания для виновных. Она также считает, что система ФСИН нуждается в реформировании.
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