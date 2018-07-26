Во Владимире определен лучший дом в 2018 году

Глава администрации Владимира Андрей Шохин поручил поощрить победителей конкурса «Лучший дом муниципального образования город Владимир — 2018», сообщается на сайте муниципалитета.

Конкурсная комиссия оценивала участников по семи критериям: наличию и ухоженности детской площадки, состоянию подъездов, основных строительных конструкций, придомовой территории, наличию плана мероприятий на улучшение качества жизни в доме, отсутствию задолженности по оплате ЖКУ.

Члены конкурсной комиссии отметили, что на победу в этом году могли рассчитывать не менее десяти многоквартирных домов. Каждый из них может стать примером, однако условиями конкурса предусмотрено только три призовых места.

Первое место с результатом 100 баллов из 100 возможных занял дом №27 на Октябрьском проспекте, второе — дом №3Б в Стрелецком переулке, третье — дом №17А на улице Песочной в микрорайоне Коммунар

Кроме того, за активное участие в благоустройстве жители дома №18 на улице Комиссарова отмечены в специальной номинации «Мечте навстречу».