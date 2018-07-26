Ещё
Во Владимире определен лучший дом в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владимире определен лучший дом в 2018 году 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Глава администрации Владимира Андрей Шохин поручил поощрить победителей конкурса «Лучший дом муниципального образования город Владимир — 2018», сообщается на сайте муниципалитета.
Конкурсная комиссия оценивала участников по семи критериям: наличию и ухоженности детской площадки, состоянию подъездов, основных строительных конструкций, придомовой территории, наличию плана мероприятий на улучшение качества жизни в доме, отсутствию задолженности по оплате ЖКУ.
Члены конкурсной комиссии отметили, что на победу в этом году могли рассчитывать не менее десяти многоквартирных домов. Каждый из них может стать примером, однако условиями конкурса предусмотрено только три призовых места.
Первое место с результатом 100 баллов из 100 возможных занял дом №27 на Октябрьском проспекте, второе — дом №3Б в Стрелецком переулке, третье — дом №17А на улице Песочной в микрорайоне Коммунар.
Кроме того, за активное участие в благоустройстве жители дома №18 на улице Комиссарова отмечены в специальной номинации «Мечте навстречу».
АиФ Владимир: последние новости
Владимирцам расскажут о порядке изъятия земли для ВСМ Москва—Казань ВТБ и Федеральное медико-биологическое агентство развивают сотрудничество В Иванове на двухлетнего мальчика упал фрагмент штукатурки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской198
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер38
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие42
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР145
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение