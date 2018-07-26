Лучший дом Владимира — сосед Белого дома

Лучшим домом города Владимира признали дом №27 по Октябрьскому проспекту. Поразительно, но его результат 100 и 100 возможных баллов. На ежегодный конкурс, проводимый администрацией города Владимира подали заявки около 100 многоквартирных домов.

Конкурсной комиссии предстояло оценить претендентов на победу по семи критериям. Прежде всего, жюри осматривало состояние основных строительных конструкций, состояние подъездов и придомовой территории, наличие и благоустройство детской площадки. Также комиссия обращала внимание и на отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг и наличию плана развития дома. По всем этим пунктам члены жюри выставляли оценки. Немаловажную роль сыграло общение конкурсной комиссии с активистами ТСЖ и ТСН.

«В этом году на победу могли обоснованно рассчитывать не менее десяти многоквартирных домов — каждый способен стать примером, поскольку видно неравнодушное отношение жителей и к своему дому, и к дворовой территории. Однако, по условиям конкурса, на пьедестале жилищно-коммунального почета только три призовых места», — отметили в жюри.

По итогам конкурса первое место досталось дому №27 по Октябрьскому проспекту.

Вице-чемпионом стал дом №3-б в Стрелецком переулке. Замыкает тройку лучших дом №17-а на улице Песочной в Коммунаре . За активное участие в благоустройстве дома конкурсная комиссия отметила дом №18на улице Комиссарова.

«Мы проводим ежегодной этот конкурс и видим, как многие жители Владимира трепетно и с заботой относятся к благоустройству своих придомовых территорий. Во дворах появляются интересные арт-объекты и клумбы. Самых лучших мы, естественно, поощряем и надеемся, что в конкурсе будут участвовать всё больше территорий. Конечно, самую лучшую практику мы возьмём на вооружение», — отметил Андрей Шохин, глава администрации города Владимира.