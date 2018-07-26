Более тысячи новых субъектов малого и среднего бизнеса появится в Чехове в 2018 году

Ожидаемый прирост субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Чехове в 2018 году превышает 1 тысячу единиц, такой бизнес доминирует в сферах торговли, предоставления услуг населению, транспорта и связи, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Марина Кононова.

«Планируемый прирост субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году − более тысячи единиц», — сказала Кононова.

Она также отметила, что общее число субъектов МСП на территории городского округа превышает 5 тысяч единиц.

«В городском округе Чехов зарегистрировано более 5 тысяч малых и средних предприятий (МСП), в том числе более 4 тысяч индивидуальных предпринимателей. Ежегодно их число увеличивается, и за 2017 год прирост субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1144 единицы», — добавила Кононова.

По словам главы городского округа, предприятия малого и среднего бизнеса доминируют в таких секторах экономики, как торговля, предоставление услуг населению, транспорт и связь. В производственной сфере занято порядка 7,5% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подмосковье субъекты малого и среднего предпринимательства могут приобрести новое оборудование на условиях льготной финансовой аренды (лизинга) по ставке от 6% до 8% годовых. Авансовый платеж по договору лизинга составляет от 10% от стоимости предмета лизинга.

Кроме того, в регионе реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области», в рамках которой порядка 650 миллионов рублей составит размер финансовой помощи для подмосковных предпринимателей.