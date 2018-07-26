Инвалидам по слуху на выборах губернатора Подмосковья будут помогать сурдопереводчики

Инвалиды по слуху в день голосования на выборах губернатора Московской области смогут получить помощь от сурдопереводчиков специализированного диспетчерского центра с помощью «Скайпа» и других мессенджеров, сообщила в ходе заседания Мособлизбиркома член комиссии Наталья Альшанова.

«В рамках соглашения, которое подписано между Мособлизбиркомом и министерством социального развития региона, была достигнута договоренность с диспетчерским центром для инвалидов по слуху «Системы Забота» о помощи сурдопереводчиков в день голосования посредством «Скайпа» и других интернет-мессенджеров. Все новые возможности отражены в новой рекомендации», — сказала она.

Альшанова также отметила, что для волонтеров, которых привлекут для помощи инвалидам на выборах губернатора Московской области, проведут обучение и подготовят специальную памятку.

«В прошлый четверг Мособлизбирком заключил трехстороннее соглашение с Московской областной ассоциацией волонтеров и Российским союзом молодежи, согласно которому волонтеры будут оказывать помощь гражданам с инвалидностью в день голосования 9 сентября. По этому соглашению предлагается привлекать волонтеров при подготовке к выборам губернатора и при их проведении, провести обучение волонтеров и утвердить памятку для них, форму направления волонтера и его нагрудного знака», — добавила Альшанова.

На заседании Мособлизбиркома также выбрали членов территориальных избирательных комиссий Щелковского и Лотошинского районов и города Черноголовка. Ими стали Людмила Савельева , Светлана Румянцева и Наталья Айвазова соответственно. За их кандидатуры члены Мособлизбиркома проголосовали единогласно.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.