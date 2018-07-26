Минэкологии возьмет под охрану редкие виды растений и животных в Талдоме

Талдоме формируют заказник областного назначения, на территории которого уже обнаружили 9 видов краснокнижных растений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Министр экологии Александр Коган рассказал, что на территории проектируемого заказника «Дубравна» экологи обнаружили девять видов краснокнижных растений: пальчатокоренники балтийский и пятнистый, морошку, княженику, дудник болотный, осоку заливную, подлесник европейский, фиалку топяную и грушанку среднюю. Министр особо отметил, что одной из самых интересных находок стала крупная популяция дудника болотного, состоящая из более 30 растений. Число популяций растения очень небольшое, поэтому дудник станет одним из самых важных объектов мониторинга в новом заказнике. Специалисты также обнаружили животных, занесенных в Красную книгу. Среди них — серый журавль, обыкновенный осоед, черный коршун, длиннохвостая неясыть, обыкновенная гадюка, обыкновенный уж, прыткая ящерица, бурый медведь, выдра и рысь, отмечается в материале.