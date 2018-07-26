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Департамент торговли и услуг города Москвы информирует население и заинтересованных лиц, участвующим в обороте спиртосодержащей непищевой продукции,
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Департамент торговли и услуг города Москвы информирует население и заинтересованных лиц, участвующим в обороте спиртосодержащей непищевой продукции, 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Департамент торговли и услуг города Москвы информирует население и заинтересованных лиц, участвующим в обороте спиртосодержащей непищевой продукции, что в связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе со смертельными исходами, постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.04.2018 № 28 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» с 20 апреля 2018 года продлен запрет на розничную продажу спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами на 180 суток.
В случае поступления информации о реализации запрещенной спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов необходимо оперативно сообщить в Управление Роспотребнадзора по г. Москве и его Территориальные органы.
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