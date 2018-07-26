Матвиенко призвала Совфед не «задерживаться на старте» в реализации майских указов 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала приоритетом работы палаты в осеннюю сессию разработку законопроектов, направленных на реализацию майских указов президента, призвав коллег не «задерживаться на старте».
"Мы планируем нашу осеннюю сессию… план работы на осеннюю сессию… уже утвержден, мы еще его доработаем. Осенняя сессия будет супернасыщенной, потому что именно на это время ложится работа по разработке и принятию законопроектов по реализации майских указов президента, для реализации государственной программы цифровой экономики", — сказала она в четверг на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.
Спикер Совфеда подчеркнула, что в этих вопросах «очень важно не задержаться на старте, не застояться». «Здесь надо вовремя стартануть и очень качественно, быстро эту дистанцию пройти», — отметила она.
Матвиенко добавила, что работа над законопроектами, обеспечивающими реализацию послания президента Федеральному собранию РФ, является приоритетом верхней палаты.