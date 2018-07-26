Хорошие новости узнали жители Басманного района на встрече префекта с населением

Префект Центрального административного округа города Москвы Владимир Говердовский встретился с жителями Басманного района 25 июля в актовом зале школы №1247.

За час до мероприятия все желающие могли получить консультацию у заместителей префекта по волнующим их вопросам или записаться на личный прием.

Важным событием встречи стала новость о комплексном развитии и благоустройстве территории 7-го микрорайона. По словам префекта ЦАО Владимира Говредовского, работы в более чем 100 дворах на площади почти в 40 гектаров осуществят за год. Благоустройством займутся с сентября 2018 года.

— Все ваши обращения, уважаемые жители 7-го микрорайона, были услышаны мэром столицы, Сергеем Семёновичем Собяниным , и он поручил выделить дополнительные средства для благоустройства целого квартала! — отметил префект.

После этого перешли к вопросам от жителей округа. В основном они касались темы благоустройства района и реновации.

Пенсионерка Галина Емец поинтересовалась развитием программы «Московское долголетие».

— Я активная участница проекта. Очень рада, что есть такая программа для жителей старшего поколения. Благодаря ей я осуществила все свои детские мечты. Сейчас занимаюсь рисованием. Хотелось бы, чтобы в нашем районе в рамках проекта были занятия и бассейне, ведь плавание так хорошо сказывается на работе опорно-двигательного аппарата. Скажите, возможно ли в Басманном районе сделать бесплатные занятия для пенсионеров в рамках «Московского долголетия»?

Ответила начальник Управления социальной защиты населения Центрального административного округа города Москвы Татьяна Данько:

— Да, сейчас мы как раз прорабатываем этот вопрос. В августе мы планируем заключить соглашение с МГТУ имени Баумана

Валентину Анисимову, проживающую по адресу Госпитальный Вал, дом 3 волнует вопрос переезда в новый дом:

— Наш дом включен в программу реновации. Неизвестно, правда, когда нас начнут переселять. Можете ли назвать сроки?

Ответил префект ЦАО:

— 26 домов района Басманный включены в программу реновации. Ваш дом как раз оказался в первой волне переселения. Ждать осталось недолго.

По вопросу благоустройства общественного пространства у метро Бауманская задала вопрос Анна Соколова

— Напомню, что жителям обещали вмонтировать в мощение памятные латунные плиты, на которых должна быть краеведческая информация. Также в рамках этого благоустройства планируется масштабное озеленение, в том числе пересаживание елок. Можно ли не проводить их пересадку в августе, как запланировано? Мы боимся, что все это погибнет и до весны не доживет.

Ответил префект ЦАО Владимир Говдеровский:

— Проект благоустройства территории возле метро Бауманская очень достойный! Все большие деревья, в том числе ели, будем сажать в осенний период, как положено. Все, что касается навигации, мы сделаем после того, как завершим благоустройство. ​

Встреча продлилась два часа, во время которой велась видеозапись и протокол встречи. На все вопросы будут даны ответы в ближайшее время. Видеозапись встречи будет доступна на официальном сайте Префектуры ЦАО г. Москвы cao.mos.ru в разделе «медиа».