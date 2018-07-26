Попытку незаконно ввезти из Узбекистана в РФ кольцо ценой почти 1 млн руб. пресекла Домодедовская таможня

Пассажирку, пытавшуюся незаконно ввезти в РФ из Узбекистана кольцо стоимостью почти 1 млн руб., остановили на Домодедовской таможне, сообщили в пресс-службе ведомства.

«При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом Ташкент-Москва, сотрудники Домодедовской таможни остановили 27-летнюю гражданку России. Девушка проследовала через «зеленый коридор», тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию. В ходе досмотра ее ручной клади сотрудники таможни обнаружили кольцо фирмы Tiffany&Co. Пассажирка заявила, что кольцо получила в подарок от своего молодого человека в честь примирения. Чеков, подтверждающих стоимость украшения, предоставить не смогла», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам таможенной экспертизы было установлено, что кольцо выполнено из платины 950-й пробы со вставками из бриллиантов. Стоимость ювелирного изделия составила более 800 тыс. руб.