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В нижнем Новгороде стартует праздник воздухоплавания «Приволжская фиеста»
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В нижнем Новгороде стартует праздник воздухоплавания «Приволжская фиеста» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста-2018» стартует в Нижнем Новгороде 27 июля, сообщают организаторы.
В рамках фестиваля, который будет проходить в Нижегородской области с 27 июля по 2 августа, состоятся Второй открытый чемпионат Нижегородской области и чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту.
"27, 28 и 29 июля в рамках праздника «Приволжская фиеста-2018» будут организованы показательные полеты 15-ти аэростатов над Нижним Новгородом. Откроет мероприятие грандиозная фиеста шаров, которая станет первым массовым воздухоплавательным праздником на территории Нижнего Новгорода за последние 15 лет. Не менее зрелищным обещает быть ночное свечение аэростатов на площади Нижегородской ярмарки. Сразу до 15 воздушных судов будут вспыхивать поочередно и одновременно, освещая ярмарочную территорию в предзакатный час", — говорится в сообщении.
С 30 июля по 2 августа в окрестностях города Семенова пройдут соревнования воздухоплавателей. Двенадцать пилотов из разных городов России и Германии сразятся за звание чемпионов Нижегородской области и Приволжского федерального округа.
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