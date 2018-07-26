В Нижнем Новгороде пройдет праздник воздухоплавания

Приволжская фиеста-2018 и два спортивных соревнования — Второй открытый чемпионат Нижегородской области и Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту — пройдут в Нижегородской области с 27 июля по 2 августа.

15 аэростатов одновременно в воздухе над Нижним Новгородом!

Пять показательных полетов над городом и Ночное свечение шаров на Ярмарке!

Выставка в ЦК Рекорд «Мне бы в небо!»

Мероприятие, организованное Федерацией воздухоплавательного спорта Нижегородской области и клубом воздухоплавателей «SharNN», включает в себя две части. Первая — показательные полеты над Нижним Новгородом в рамках Приволжской фиесты — состоится 27, 28 и 29 июля. Пять полетов над Нижним Новгородом, соревнование «кей-граб» с призовым фондом в 100 тыс.р., а также шоу шаров на Нижегородской ярмарке.

Приволжская фиеста-2018

Время: с 27 по 29 июля

Место: Нижний Новгород

Откроет мероприятие грандиозная фиеста шаров, которая станет первым массовым воздухоплавательным праздником на территории Нижнего Новгорода за последние 15 лет. В рамках фиесты планируется совершить пять показательных полетов над городом, одним из которых станет соревновательный полет «кей-граб» (захват цели) с денежным призом победителю. Задача участников — пролетев над городом, подойти как можно ближе к специальной цели, которая будет установлена на реке Волга около памятника катеру «Герой» под Чкаловской лестницей. Собравшиеся в районе Верхневолжской набережной увидят потрясающее зрелище, которое никого не оставит равнодушным!

Не менее зрелищным обещает быть ночное свечение аэростатов на площади Нижегородской ярмарки. Сразу до 15 воздушных судов будут вспыхивать (поочередно и одновременно), освещая ярмарочную территорию в предзакатный час. Дата ночного свечения будет объявлена дополнительно. Даже один аэростат способен осветить в темноте площадку в 100 кв. м! Что уж говорить о 15 гигантах, которые, в сочетании с умелым звуковым сопровождением, создают грандиозное ночное шоу! Это стоит увидеть…

Второй открытый чемпионат Нижегородской области и Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту

Время: с 30 июля по 2 августа

Место: г. Семенов

Справка

Воздухоплавание — отдельный тип авиационного спорта, включающий в себя полеты на аэростатах и дирижаблях, то есть на летательных конструкциях, чей удельный вес меньше воздуха. Чемпионат по воздухоплавательному спорту представляет собой состязание между пилотами-спортсменами в летном мастерстве, которое заключается в достижении наилучшего результата при выполнении спортивных заданий в каждом полете. Мастерство оценивают судьи, результаты соревнований заносят в судейскую таблицу. По лучшим результатам чемпионатов за год формируется Национальная сборная по воздухоплаванию.

Пилоты

На сегодняшний день в качестве участников соревнований в Семенове зарегистрированы пилоты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Кунгура, Уфы, Йошкар-Олы, Рязани, Нижнего Новгорода, Семенова и Дилленбурга (Германия). Вот их полный список:

Вертипрахов Илья (Кунгур)

Володин Денис (Павловский Посад, МО)

Гапеев Виктор (Дилленбург, Германия)

Кильмаматов Руслан (Уфа)

Кузьминых Дмитрий (д. Ленино, МО)

Насонова Диана (Ленино, МО)

Томуров Михаил (Йошкар-Ола)

Только в фиесте участвуют:

Латыпов Валерий (Москва)

Латыпов Михаил (Москва)

Маврин Лев (Рязань)

Задания

Основные спортивные состязания проходят следующим образом: пилоты получают координаты точек; учитывая эти координаты, пилоты должны так спланировать свой полет, чтобы максимально близко пролететь рядом с целью — крестом на земле (10Х10 м) и сбросить на цель маркер (ленточку 10Х180 см). Будут и другие задания, не менее интересные и имеющие симпатичные названия, например, «Вальс Сомнение», «Пирог», «Банан». Количество заданий будет зависеть от силы и направления ветра в день полетов.

Судьи

В роли спортивного директора и главного судьи мероприятия выступит Старков Игорь , имеющий опыт судейства с 2003 года, и выступавший в роли главного судьи на многочисленных рейтинговых соревнованиях по воздухоплавательному спорту в России

Заместитель главного судьи — Менгазетдинов Дамир, судья первой категории, имеющий опыт судейства с 1997 года. Судья — Руководитель измерительных команд — Пилюгин Игорь, судья первой категории, также выступавший в роли судьи на многочисленных международных и Российских соревнованиях и имеющий опыт судейства с 2004 года.

Полеты и брифинги

Полеты проводятся обычно на рассвете и перед закатом солнца.

Первый полет фиесты планируется провести в пятницу вечером (27 июля), с 18.00 до 21.00. С 28 по 29 июля по два полета — утром и вечером. На Чемпионате спортивные полеты будут проводиться ежедневно утром и вечер с 30 по 2 июля в зависимости от погодных условий.

Перед каждым полетом будут проводиться брифинги, на которых директор полетов определит задачи для пилотов, а также сообщит направления и силу ветра. Утренние брифинги летом проводят обычно в 3.30 утра, вечерние в 17-18.00. Сразу после них выезд на места старта.

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