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Предприниматели Северно Осетии незаконно обогатились на добыче пресной воды
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Предприниматели Северно Осетии незаконно обогатились на добыче пресной воды 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Полиция установила факты незаконного обогащения предпринимательской при добыче пресной воды из подземных источников в Северной Осетии и при ее последующей реализации.
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с коллегами из Северной Осетии выявлены факты незаконной предпринимательской деятельности по добыче и последующей реализации пресных подземных вод», — сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, руководители одного из муниципальных унитарных предприятий региона в течение нескольких лет добывали пресную воду из 11 скважин в Алагире, а также занимались водоснабжением населения без соответствующих лицензий. При этом известно, что часть добываемой воды бутилировали, а затем продавали.
Доход предпринимателей от незаконной деятельности превысил 29 миллионов рублей. В отношении них возбуждены уголовные дела за незаконное предпринимательство.
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