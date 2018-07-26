Предприниматели Северно Осетии незаконно обогатились на добыче пресной воды

Полиция установила факты незаконного обогащения предпринимательской при добыче пресной воды из подземных источников в Северной Осетии и при ее последующей реализации.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с коллегами из Северной Осетии выявлены факты незаконной предпринимательской деятельности по добыче и последующей реализации пресных подземных вод», — сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк

По данным полиции, руководители одного из муниципальных унитарных предприятий региона в течение нескольких лет добывали пресную воду из 11 скважин в Алагире , а также занимались водоснабжением населения без соответствующих лицензий. При этом известно, что часть добываемой воды бутилировали, а затем продавали.

Доход предпринимателей от незаконной деятельности превысил 29 миллионов рублей. В отношении них возбуждены уголовные дела за незаконное предпринимательство.