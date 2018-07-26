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Центр Петербурга стоит в пробках из-за репетиции парада
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Центр Петербурга стоит в пробках из-за репетиции парада 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
В Санкт-Петербурге проводится генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ. Автомобилистов заранее предупреждали о дневном разведении мостов 26 июля, но это не спасло город от пробок.
По сведениям сервиса «Яндекс. Карты», по состоянию на 12:30 «стоит» Свердловская набережная в обоих направлениях и Арсенальная набережная от улицы Академика Лебедева до Арсенальной улицы. В центре города ситуация немного лучше. Но вокруг станции «Адмиралтейской» средняя скорость движения — 5 км в час. Яндекс оценивает пробки в городе на четыре балла.
Напомним, что для репетиции парада днем были разведены сразу четыре моста: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Также перекрыты набережная Кутузова, Дворцовая, Университетская и Адмиралтейская набережные, и часть Английской набережной. Мосты обещают свести к двум часам дня.
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