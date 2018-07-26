Хочешь пива — сдай тару!

Пивоварам Германии не во что разливать пиво: затяжная жара привела к росту потребления, производство напитка не замедляется, а упаковывать его многим производителям оказалось некуда — население раскупает пиво, но не торопится сдавать бутылки и ящики.

Ситуация усугубляется тем, что большинство пивоваренных заводов ФРГ использует бутылки и ящики индивидуальной формы — кельнский «кельш» не может разливаться в бутылки от дюссельдорфского «альта», а для баварского пшеничного не подходит тара из-под популярного в других регионах страны «пльзеньского».

Представители крупных сетевых пивоварен «Фелтинс» и «Кениг-Пилзнер» сообщили, что им пришлось заказывать дополнительные пивные ящики. «Фелтинс» при этом в мае-июне удалось продать рекордный объем пива, в связи с чем пришлось закупить тысячи дополнительных единиц тары. Бохумская пивоварня с почти двухсотлетней историей «Мориц Фиге» через социальную сеть фейсбук обратилась к своим покупателям с просьбой «сдать пустые бутылки прежде, чем вы умчитесь в отпуск» и обещая их снова наполнить, «пока вы будете греться на солнышке».

Бутылок и ящиков не хватает и на юге страны: «Это разорительно. У нас нет пивных ящиков», — констатирует хозяин пивоварни «Шенбах» из баден-вюртембергского Беблингена Вернер Динкельакер (Werner Dinkelaker). Представитель Объединения немецких пивоваров (Deutscher Brauer-Bund) Марк-Оливер Хунхольц (Marc-Oliver Huhnholz) отмечает, что в летние месяцы этого года отрасль столкнулась с «особенно ярко выраженным дефицитом тары».

Многие пивовары Германии не предусмотрели повышенный спрос заранее, а сейчас в связи с затянувшимся периодом жары самое время противостоять снижению популярности пива, которое наблюдается в последние годы в нашей стране и в целом в Европе. Застоявшийся в последние годы сбыт производители компенсируют ростом цен.

Этим летом параллельно с нехваткой тары эксперты отмечают заметное подорожание любимого пенного напитка страны. Федеральное статистическое ведомство (Statistische Bundesamt) в Висбадене сообщило, что в начале лета цены на пиво выросли на 4,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Многие крупные пивоварни подняли отпускную стоимость напитка, ссылаясь на возросшие расходы. Также среди потребителей растет спрос на крафтовые или их имитирующие сорта, которые стоят дороже обычных.

Еще выше оказался рост цен на яблочный сок: по сравнению с июнем 2017 года он стоит дороже на 11,6 процента (причиной называют плохой урожай из-за резких похолоданий), лимонады — на 5,7 процента. Вино в среднем обходится потребителю на 2 процента дороже, кола — на полтора, цены на минеральную воду почти стабильны (едва заметный плюс в 0,7 процента), апельсиновый сок за год даже подешевел.