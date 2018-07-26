Фото: на яблонях в центре Новосибирска появились первые плоды

Новосибирске первые плоды дали яблони — небольшие зелёные яблоки горожане заметили на алле у здания Сбербанка на проспекте Димитрова, 2.

Как рассказал корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей поляков, такие яблони обычно дают первые плоды в середине августа.

«В городе, как правило, яблонями озеленяют. Как правило яблоню-дичку высаживают: плоды маленькие. Ранетки — это народное название, этого сорта уже нет в природе. Раньше ранет пурпурный размножали, как самый мелкий вид полукультурок (вес плодов от 30 до 100 грамм). Сейчас ранет никто не размножает, но садов полукультурок много. Яблоня культурная даёт плоды весом больше 100 грамм. Сейчас завязь висит на всех яблонях. Полное созревание наступит на самых ранних сортах наступит не раньше 15 августа», — добавил Поляков.

По его словам, холодная весна отодвинула процесс созревания яблонь на две недели, но жаркая погода в последние недели сократила этот срок.

«Самые ранние сорта должны созреть к 22 августа. Плоды набирают сумму положительных температур. Две недели солнцепёка ускорили фазы развития растений. Сильной разницы может и не быть в созревании, несмотря на холодную весну», — рассказал Сергей Поляков

В этом году многие растения в Новосибирске зацвели позже из-за холодной весны. Из-за затяжных холодов цветение яблони и черёмухи началось позднее, чем в предыдущие годы. Так, в 2017 году первые цветы черёмухи горожане заметили 12 мая, а в 2016 году яблони и черемуха набрали цвет уже в первые майские дни.