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Оформлять заявление на получение нескольких услуг в офисе «Моих документов» Коптева стало удобнее
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Оформлять заявление на получение нескольких услуг в офисе «Моих документов» Коптева стало удобнее 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Посетители офиса «Мои документы» в Коптеве теперь могут подать комплексное заявление при необходимости получить сразу несколько услуг. Об этом сообщается на портале столичной мэрии.
«Срок предоставления услуг, перечисленных в заявлении, увеличивается всего на один день», — говорится в материале, опубликованном на портале.
Получить документы можно одновременно или по отдельности, если такой вариант удобнее для заявителя.
Напомним, адрес центра госуслуг для жителей Коптева: Соболевский проезд, дом 20. (ео)
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