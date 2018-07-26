Оформлять заявление на получение нескольких услуг в офисе «Моих документов» Коптева стало удобнее

Посетители офиса «Мои документы» в Коптеве теперь могут подать комплексное заявление при необходимости получить сразу несколько услуг. Об этом сообщается на портале столичной мэрии.

«Срок предоставления услуг, перечисленных в заявлении, увеличивается всего на один день», — говорится в материале, опубликованном на портале.

Получить документы можно одновременно или по отдельности, если такой вариант удобнее для заявителя.

Напомним, адрес центра госуслуг для жителей Коптева: Соболевский проезд, дом 20. (ео)