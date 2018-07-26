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В Росатоме утвердили IT-стратегию топливной компании «ТВЭЛ»
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В Росатоме утвердили IT-стратегию топливной компании «ТВЭЛ» 

RUБЕЖ 2 часа назад
Фото: RUБЕЖ
Внедрение и развитие информационных технологий будет осуществляться по всем ключевым направлениям деятельности топливного дивизиона Росатома, включая как корпоративные, так и производственные процессы.
Как сообщается на сайте Росатома, всего стратегией предусмотрена реализация более 130 проектов по следующим ключевым направлениям: «Цифровое производство», «Управление инженерными данными», «Оперативное управление производством», «Техобслуживание и ремонт производственного оборудования», «Повышение эффективности корпоративных функций», «Безопасность производственных работ» и «Кибербезопасность и IT-инфраструктура».
Ключевое значение в стратегии занимает создание «цифрового» производства. Максимальное использование информационных технологий позволит предприятиям «ТВЭЛ» перейти к новым способам организации производственной деятельности. С помощью имитационного моделирования можно будет создавать цифровые модели действующего или проектируемого производства, что даст возможность выбирать оптимальную компоновку и состав оборудования, выстраивать идеальные производственные потоки.
Другая задача — интегрировать предприятия, представляющие различные промышленные переделы и звенья производственной цепочки, в Единую цифровую платформу управления жизненным циклом изделий, создать цифровую экосистему взаимодействия разработчиков и партнеров. Проекты развития IT-инфраструктуры «ТВЭЛ» направлены, в частности, на создания гиперконвергентной среды в центрах обработки данных, поддержки внедрения технологий Big Data, создание инфраструктуры виртуальных рабочих мест.
«В Топливной компании «ТВЭЛ» в последние годы уже реализован ряд проектов по цифровизации корпоративных функций. Сейчас ключевая задача — оптимизировать производственные процессы по скорости, надежности и себестоимости. По нашим расчетам проекты цифровизации на горизонте до 2030 года позволят получить значительный экономический эффект по каждому из направлений», — говорит Евгений Гаранин, директор Департамента информационных технологий компании «ТВЭЛ».
По его словам, следующим шагом в развитии информационных технологий в «ТВЭЛ» должна стать коммерциализация и вывод на рынок новых IT-решений, разработанных для топливного дивизиона Росатома и успешно апробированных на предприятиях компании.
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