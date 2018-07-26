Из-за забастовки на тобольской площадке СИБУРа возбудили 8 дел. Но не тех, что добивались рабочие

Проверка началась через несколько дней после массовых беспорядков Прокуратура Тюменской области продолжает проверку по факту беспорядков, которые случились 15 июля на территории строительного объекта компании «СИБУР Тобольск». На сегодняшний день выявлено 26 нарушений закона. Для их устранения возбуждено 8 административных дел и внесено 4 представления. — В трех субподрядных московских фирмах — ООО «ДЕН-СТРОЙ», ООО «ИСТОЧ-КОНСТРАКШН» и ООО «ЭЛАЙ-СТРОЙ» заработная плата работникам выплачивалась один раз в месяц, хотя по трудовому законодательству должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. При этом компенсация за задержку зарплаты не начислялась и не выплачивалась. Организации признали допущенные нарушения, — рассказали в областной прокуратуре Помимо этого нарушения выявлены в организации питания. В холодильнике одной из столовых ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» хранилась продукция без информации о дате изготовления и сроке ее годности. Кроме того, проверяющим не были представлены медицинские книжки персонала с отметками о прохождении медосмотра, гигиенической подготовки и аттестации. Найдены нарушения и в медико-санитарной части вахтовых городков строителей. Температура воздуха в прививочном кабинете составляла более +26 градусов, что превышало допустимую норму. С нарушениями осуществлялась и перевозка пассажиров. Проверяющие решили усилить надзор за соблюдением подрядными и субподрядными организациями требований действующего законодательства во избежание нарушения прав работников и беспорядков. Несколько сотен иностранных рабочих устроили забастовку на тобольской стройплощадке СИБУРа в воскресенье, 15 июля. По словам местных рабочих, строители разгромили офис и разбили машину своего начальника. Причиной бунта, в котором участвовали около 300 человек, стала задержка заработной платы. Оказалось, что у иностранных рабочих по две карточки, на которые они получают деньги. На одну им переводят по 10 тысяч на личные нужды, а с другой они отправляют большую часть своего заработка на родину. По словам рабочих, в течение трёх месяцев им не переводили деньги на вторую карту.