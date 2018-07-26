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Депутат Шаргунов считает, что Маликов рискует получить наказание по 282 статье
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Депутат Шаргунов считает, что Маликов рискует получить наказание по 282 статье 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
Депутат Сергей Шаргунов в конце июня внёс в Госдуму поправки о смягчении статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По его замыслу, уголовное наказание за нарушения по этой статье должно быть заменено административным. В эфире «Говорит Москва» Сергей Шаргунов не исключил применения 282 статьи к Дмитрию Маликову.
«Безусловно, любые слова, унижающие людей, принадлежащих к определённой категории, этих людей унижают по факту. Возникает вопрос, нужно ли делать Дмитрия Маликова за его глупое высказывание уголовником? Нужно ли его судить? Люди в Twitter пишут, в том числе за тем, чтобы дурь каждого видна была. Я думаю, найдутся те люди, которые в очередной раз возбудятся и за, очевидно, радикальный, дурновкусный, хулиганский твит попробуют его привлечь к ответственности».
Отметим, что через несколько часов после публикации скандальный твит Маликова был удалён. А сам он в комментариях попытался отшутиться. Официальных заявлений ни певец, ни его представители по поводу произошедшего не делали.
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